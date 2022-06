Al museo di Maranello mostra per 50° anniversario pista Fiorano

In occasione della celebrazione del 50° anniversario della Pista di Fiorano, il Museo Ferrari di Maranello presenta una nuova esposizione dedicata alla storia del celebre circuito. Al centro della mostra viene mostrato al pubblico anche lo spettacolare lighting show messo in scena il 15 giugno che ha visto protagonista la Pista stessa e ottenuto la certificazione di Guiness World Records.

L'apertura della nuova mostra è all'interno di una serie di iniziative del Museo rivolte ai fan e agli appassionati del Cavallino Rampante inserite all'interno del ricco palinsesto della "Notte Rossa" organizzata da Comune di Maranello. Attraverso una raccolta di immagini e contenuti video d'archivio la mostra racconta la storia di 50 anni di attività della pista, dalla sua nascita nel 1972 per volontà di Enzo Ferrari, fino alle attività organizzate oggi. All'interno della mostra sarà anche possibile vedere il video del lighting show allestito in pista a Fiorano per celebrare l'importante traguardo dei 75 anni dalla fondazione della Casa di Maranello, occasione in cui il circuito di Fiorano si è trasformato in un gigantesco ledwall, composto da 172.000 luci e 1.039.280 punti LED, 89 km di stringhe dinamiche per una superficie complessiva di 112.958,27 mq che ha dato vita a un grandioso spettacolo dedicato a Enzo e alla passione che ha trasmesso alla grande Comunità Ferrari che da Maranello 75 anni fa ha raggiunto ogni angolo del mondo.

L'eccezionale show di luci ha ricevuto la certificazione del Guiness World Records come "Il più grande circuito illuminato a LED".

All'interno dell'esposizione, oltre all'excursus storico che racconta le tappe di più importanti che hanno visto la pista della Casa protagonista in 50 anni di storia, l'esposizione presenta due vetture significative per il circuito. Esposte la Ferrari 3.2 Mondial Cabriolet, protagonista della celebre visita che il Papa Giovanni Paolo II fece nel 1988 a Maranello, e la Ferrari 150 LM del 2014: un banco prova su base LaFerrari, la vettura più performante del momento.

Lighting show allestito in pista a Fiorano per celebrare i 75 anni della Ferrari