Guidano tir senza tachigrafo, due autisti rischiano patente

Guidavano il tir senza aver inserito la carta tachigrafica, che registra le ore di guida e riposo, i due autisti fermati dalla polizia municipale per un controllo in piazza Cattaneo, a Torino. Segnalati alla Prefettura, rischiano ora il ritiro della patente, mentre alla ditta proprietaria del veicolo sono state notificate violazioni per un totale di oltre 15mila euro.

I due, che si alternavano alla guida dell'articolato dotato di una cella frigo per i trasporti di alimenti, alla vista della pattuglia hanno tentato di inserire la carta conducente dentro lo slot del tachigrafo digitale. Ma l'esame sulla memoria dello strumento ha confermato i sospetti degli agenti: entrambi i conducenti avevano guidato senza carta personale nello slot, un obbligo per controllare i tempi di guida e di riposo e avevano percorso fino a 800 chilometri giornalieri. I dati in memoria hanno anche evidenziato l'inserimento di carte tachigrafiche denunciate per smarrimento. Inoltre, per non fare rilevare l'allarme di guida senza carta, era stata attivata una funzione di settaggio che gli consentiva di non riposare mai.