Slovenia: verso stop a tetto prezzi carburante su autostrada

A partire dal 21 giugno, i prezzi dei carburanti venduti lungo le autostrade in Slovenia saranno liberalizzati, mentre rimarrà in vigore un tetto per i prezzi di benzina e il diesel in vendita nelle stazioni di servizio fuori dalle autostrade. Lo ha annunciato mercoledì sera il nuovo primo ministro sloveno, Robert Golob. Il nuovo regime rimarrà in vigore per un anno, ha riferito l'agenzia di stampa slovena STA.

Oggi "con il nuovo modello i prezzi dei carburanti sarebbero simili a quelli in Croazia, ma inferiori a quelli in Austria o in Italia. Dati i prezzi di martedì, la benzina normale venduta fuori dalle autostrade potrebbe salire di poco sopra gli 1,70 euro al litro e sulle autostrade fino al 20% e più", ha stimato la STA.