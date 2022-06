The Reb Concours: ADM presente con 2 vetture d'epoca

L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha partecipato, in questi giorni, al The Reb Concours, un appuntamento che ha visto riuniti a Roma, nella cornice dell'Appia Antica, i collezionisti e appassionati di auto d'epoca di tutta Europa.

L'Agenzia ha inteso intervenire a questo evento a testimonianza dell'attività istituzionale esercitata. Quindi, non un concorso di bellezza per ADM, ma un'opera di sensibilizzazione verso un mondo in cui la contraffazione e l'illecito costituiscono una minaccia spesso sottovalutata.

Alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini e del Presidente di giuria, Gianni Letta, il Direttore Generale, Marcello Minenna - membro della giuria del concorso ufficiale - ha presentato due vetture d'epoca frutto delle operazioni di attività doganale svolte dai funzionari dell'Agenzia.

La prima, una Ferrari SWB 250GT contraffatta e risultata falsa a seguito di perizia da parte della casa proprietaria del marchio, la seconda, un'Alfa Romeo Giulia, originale del 1964, sequestrata per contrabbando doganale.