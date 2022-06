Morto Carlo Di Lallo, storico collezionista di auto d'epoca

Nella sua casa di Milano è venuto a mancare Carlo Di Lallo, storico collezionista d'auto d'epoca di Petrella Tifernina (Campobasso). Il sindaco Alessandro Amoroso lo ricorda come "una persona vivace e di buon cuore, affezionatissimo al suo paese dove custodiva le sue preziose automobili".

Oltre 50 i veicoli storici dall'inestimabile valore, come la Cadillac del 1954 appartenuta a Totò, apparsa nel capolavoro di Pier Paolo Pasolini "Uccellacci e uccellini" o, ancora, la Fiat Topolino delle celebri pellicole di Vittorio De Sica.

Appassionato della Polizia di Stato e delle Forze dell'ordine in generale, ha sempre messo a disposizione le sue automobili per le tante cerimonie o raduni. "Ha dato lustro a Petrella Tifernina e all'intero Molise - afferma ancora il sindaco - con la sua incredibile e invidiatissima collezione che, con generosità, ha condiviso con il mondo e i tanti appassionati del genere".