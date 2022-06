Bugatti consegna la prima Centodieci, livrea nel classico Bleu

Dopo averla sottoposta a test estremi per oltre 50.000 km su strada e in pista, Bugatti consegna la prima delle 10 Centodieci.

Dotata del poderoso W16 8,0 litri da 1.600 Cv, la Centodieci brucia lo 0/100 km/h in 2,4" e raggiunge la velocità massima di 380 km/h. Dopo la messa a punto aerodinamica nella galleria del vento e testata a temperature comprese da -20°C a +45°C, la dreamcar è pronta per essere consegnata. La prima delle Centodieci è stata rifinita nel Bleu Bugatti, un colore distintivo che identifica il Marchio, l'iconico modello EB110, e persino la fabbrica in cui è stato costruito. La factory di Campogalliano, in cui l'EB110 veniva realizzata, era nota come "Fabbrica Blu", per via della famosa vernice Bugatti che ne colorava le mura. La stessa EB110 fu rilevata per la prima volta ai media di tutto il mondo nella storica tonalità di blu.

La combinazione di Bugatti Bleu ed EB110 Silver per le ruote della prima Centodieci non è casuale: il proprietario di questo primo esemplare possiede anche una EB110 rifinita negli stessi colori.

Immediatamente dopo la sua presentazione nel 2019 a The Quail Motorsport Reunion, la manifestazione all'interno della Monterey Car Week, in California, anno del 110° anniversario di Ettore Bugatti, tutte le dieci unità previste della Centodieci sono andate sold out.