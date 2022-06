Aniasa: auto centrale per gli spostamenti degli italiani

Nonostante le difficoltà legate al caro-carburanti, gli italiani sono tornati a muoversi una volta venute meno le restrizioni alla mobilità, anche di più rispetto al pre-pandemia. Lo fanno principalmente spostandosi in auto, considerata più comoda e sicura degli altri mezzi, e attraverso il trasporto pubblico locale. L'incertezza economica, come era prevedibile leggendo i dati di mercato, frena gli acquisti di nuove vetture, mentre cresce la propensione a noleggiare e a utilizzare le vetture in sharing. Queste sono le principali evidenze del nuovo studio condotto da ANIASA e Bain & Company "La mobilità degli italiani riaccende i motori": un'indagine sulla mobilità degli italiani condotta su un campione ampiamente rappresentativo di residenti nelle principali città italiane, intervistati nel mese di maggio 2022. Circa il 90% degli italiani utilizza prevalentemente l'auto per muoversi. L'auto ad uso personale è infatti il mezzo preferito da chi si muove nelle grandi città, seguito a distanza dal trasporto pubblico locale.

Sono queste le due forme di trasporto che oggi garantiscono agli italiani il diritto alla mobilità. Tutto il resto è confinato ad un utilizzo più saltuario e specifico (car sharing, bicicletta, taxi, monopattini), perché i mezzi alternativi ad auto e bus vengono usati regolarmente (cioè tutti i giorni) solo dal 2-3% degli italiani. Lo scooter si avvicina al TPL e all'auto, ma con un profilo più stagionale. L'auto è ancora un mezzo imprescindibile per chi vive in Italia: infatti, come evidenziato dalla ricerca, addirittura il 60% di chi non l'ha utilizzata nel 2021 pensa invece di usarla nel corso del 2022. Sempre più auto quindi, non il contrario.