Miele-Mori trionfano al 65esimo Rally Valtellina

Simone Miele ed Eleonora Mori hanno vinto il Rally Coppa Valtellina numero 65 organizzata dall'Aci Sondrio a bordo della Citroen DS3 Wrc della Dream One Racing. L'equipaggio della Movisport che sta gareggiando nel CIAR, il massimo campionato tricolore, trionfato grazie a una condotta veloce ma non senza patemi: un errore nella giornata di ieri con conseguente spegnimento del mezzo e un fuori programma in un tratto di trasferimento nella tappa odierna hanno messo a rischio una vittoria che comunque meritata.

Cinque vittorie parziali su otto ed un vantaggio finale di 9"7 su Gianesini -Fay sono il quadro finale di una graduatoria diventata ufficiale poco fa. "Siamo contenti perché da qualche mese non usavo la Citroen Wrc e non era facile tener testa a tutti questi bravi avversari. Da un paio d'anni frequento assiduamente la Valtellina e quindi posso sentirlo un po' mio questo rally. Sono felice di aver colto il primo successo insieme ad Eleonora", ha dichiarato Miele.

In 65 edizioni della Coppa Valtellina è la prima volta che prevale una vettura di casa Citroen. Primo successo anche per Miele, mentre Eleonora Mori qui trionfò con Rossetti nel 2018 quando nell'occasione, si laureò vincitrice dell'Irc. Seconda posizione per Marco Gianesini e Sabrina Fay con Skoda Fabia R5 Evo2 dell'Erreffe. Terzo assoluto, il locale Fabrizio Guerra, che affrontava la sfida con Giovanni Maifredini (Skoda Fabia DP).

Undicesime assolute e prime del femminile si sono classificate Sara Micheletti e Miriam Marchetti (Skoda Fabia Dream One). Primo di Due Ruote Motrici e 13° assoluto è stato Manuel Bracchi "Airlines" che ha portato alla vittoria di classe e del Trofeo Costiera dei Cech la sua Peugeot 106 A6 coadiuvato da Nicola Doglio. Tra le varie classi vanno citati Giacomo Gini e Maurizio Moroni che sulla Clio R3C hanno vinto al R3C a bordo della Renault Clio della GMA Motorsport e Mirko Farea e Nicolò Gonella, primi di Rally4 con la Peugeot 208 (GF Racing).

Ronchi-Muffatti nonostante una foratura hanno vinto la S1600 su Renault Clio della Top Rally mentre Tognini-Giumelli hanno vinto la A7 sfruttando il ritiro di Manenti, leader fino alle battute conclusive.

Il valtellinese Mattia Secchi si è imposto nella Rally5 con Duilio Fondra, mentre Giordano "Leggenda" Formolli ha vinto la N2. Nella produzione fino a 1600cc. Trutalli (per incidente) e Rantuccio (problemi in trasferimento) si sono dovuti chiamare fuori. Dei 93 partiti sono 64 i classificati per una gara che era valevole per la Coppa Rally di Zona 2 e l'R Italian Trophy.

Con la vittoria assoluta Miele e Mori hanno vinto il Trofeo dedicato a Giovanni Trinca Colonen, storico patron dell'Aci Sondrio e "papà" del Coppa Valtellina. Micheletti ha vinto il premio Marina Bombardieri; a Secchi e Fondra è stato consegnato il trofeo intitolato ad Eros Rinaldi mentre il premio Jessica Andreoli è stato vinto da Debora Fancoli.

Il gradino più alto del podio del 2° eRally Coppa Valtellina EcoGREEN, dedicato alle auto full electric, è stato conquistato da Mazzetti-Boschiroli con una Renault Zoe di Autovittan. Testa a testa fino all'ultima prova per l'equipaggio dei fratelli Daniele e Marco Fuselli, su Renault Zoe. Grande esordio assoluto al terzo posto del podio per i ventenni valtellinesi Federico Angeloni e Emanuele Bazzano su una Renault Zoe di Autovittani alla loro prima gara ACI Sport sulle strade di casa. In questo eRally hanno fatto razzia di coppe: a loro anche il Premio speciale by Autovittani all'equipaggio più giovane (entrambi classe 2002), il secondo posto del Premio Speciale EcoDrive by Autovittani e a Federico il Premio Green Driver Under 30 by Sara Assicurazioni.

Quarto posto per il duo varesino Omar Frigerio e Oriana Pozzi su Renault Zoe di Autovittani, che hanno conquistato il Premio Scuderia per EcoMotori Racing Team e anche il primo posto del Premio Speciale "EcoDrive" by Autovittani. Quinti classificati assoluti Elena Margherita Molina, presidente del Club ACI Storico sondriese dell'"Historical Car Club Alpi Centrali" che conquista anche il Premio Speciale Woman by Autotorino e Cesare Biacchi, presidente del Club ACI Storico comasco "Le Nonnette Ruggenti" su Renault Zoe Autovittani. Settimi assoluti Stefano Selva e Doriano Fragnito su Nissan Leaf fornita dalla concessionaria L'Auto, hanno conquistato il terzo posto per la Scuderia NicoRacing che si aggiudica il premio dedicato.