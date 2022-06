A24: chiusure notturne Svincolo di Tivoli in direzione Roma

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione della pavimentazione in conglomerato bituminoso della rampa di entrata dello svincolo di Tivoli, dalle ore 21:00 del 15 e 16 giugno p.v. alle ore 06:00 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura al traffico del ramo di svincolo che collega il casello autostradale alla carreggiata ovest dell'A24, normalmente utilizzato dai veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria (via Maremmana) e diretti verso la città di Roma.

Conseguentemente, nei suddetti giorni ed orari, i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria dello svincolo di Tivoli non potranno utilizzarlo per immettersi sull'autostrada A24 in direzione della Capitale ma avranno a disposizione alcuni percorsi alternativi costituiti da Via Tiburtina/Valeria (SS5), oppure da Via Polense e da Via di Lunghezzina che, tramite lo svincolo di Lunghezza, consentono di entrare in autostrada A24 in direzione della Capitale.