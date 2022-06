1000 Miglia, giurate WWCOTY su Tonale si uniscono al percorso

Sono tornati ad accendersi i motori della 1000 Miglia. Per la 40esima edizione della "corsa più bella del mondo" - come la definiva Enzo Ferrari - anche la giuria del Women's World Car Of The Year si unisce al tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia di quasi 2.000 chilometri, in quattro giorni.

"La 1000 Miglia è più di una gara, è fascino, sogno e passione per l'automobile - commenta Marta Garcia, presidente esecutivo WWCOTY e giurata per la Spagna -. Women's World Car of the Year quest'anno sarà presente a una delle più leggendarie competizioni automobilistiche: sarà emozionante percorrere il percorso italiano a bordo di un'Alfa Tonale".

Oltre a 400 auto d'epoca, infatti, a seguire il torpedone della 1000 Miglia anche Marta Garcia, accompagnata dalla co-driver Ilaria Salzano (giurata Italiana WWCOTY). Saranno a bordo di Alfa Romeo Tonale, il modello appena lanciato dalla Casa del Biscione.

"Mai come negli ultimi anni ci sono stati tanti cambiamenti nella storia dell'automobile - commenta Ilaria Salzano -. Il confronto tra passato e presente è sempre più interessante e in grado di regalare stimoli diversi ai guidatori: la 1000 Miglia è anche questo. Ed essere qui per noi vuol dire assolutamente far parte di questo spettacolo!" Garcia e Salzano rappresentanti, rispettivamente di Spagna e Italia nel WWCOTY - un totale di 58 giurate da 42 paesi nel mondo - potranno testare guidabilità, comfort e consumi di Alfa Romeo Tonale, rapportandosi direttamente con il pubblico dei social media e riportando, tappa dopo tappa, l'esperienza con il team Alfa.

Ai nastri di partenza, il marchio il Biscione si conferma il brand più rappresentato, con ben 50 vetture. Degna di nota la presenza della 6C 1500 Super Sport del 1928, della 1900 Sport Spider del 1954 e della 1900 Super Sprint del 1956: tre preziosi esemplari arrivati dal Museo Alfa Romeo di Arese. Le vetture appartengono alla collezione di Heritage, dipartimento di Stellantis dedicato alla tutela e alla promozione del patrimonio storico, costituito da oltre 600 esemplari di auto d'epoca dei brand Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth.