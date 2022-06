1000 Miglia 2022: il Trofeo per il 75° anniversario di OSCA

In occasione del 75° anniversario dalla sua fondazione, OSCA è Heritage sponsor dell'edizione 2022 della 1000 miglia che prenderà il via a Brescia il 15 giugno per tornarci il 18. Fabia Maserati, ultima erede della famiglia, è intervenuta oggi in conferenza stampa, ricordando la gloriosa storia del marchio bolognese fondato da suo nonno Ernesto e divulgata negli anni da suo padre Alfieri. A differenza di Maserati, OSCA non lavorava sulle auto da Gran Premio o di grande cilindrata, ma era specializzata nelle corse Sport, con vetture Turismo derivate dalla serie e motori di piccola cilindrata. Per celebrare la ricorrenza, nella 40esima riedizione della Mille Miglia ci sarà anche un trofeo OSCA 75° anniversario, assegnato al primo equipaggio OSCA che arriverà al traguardo tra quelli iscritti alla manifestazione. Durante la conferenza stampa, Fabia Maserati ha dichiarato: "Sono veramente onorata di essere qui oggi per poter celebrare il 75 anniversario dalla fondazione della casa Automobilistica OSCA fondata da mio nonno Ernesto e dai suoi Fratelli Bindo ed Ettore Maserati nel 1947. Le imprese dei fratelli Maserati nel campo dei motori sono iniziate agli albori dell'automobile ed hanno notevolmente contributo allo sviluppo della tecnica automobilistica e all'affermazione dell'automobilismo italiano nel mondo."