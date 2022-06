Audi e Poliform svelano Vision of a Mobile Private Sphere

Marc Lichte, direttore del design di Audi AG, non poteva scegliere momento migliore del Fuorisalone, concomitante con la Design Week, e un palcoscenico più adatto della Audi House of Progress - il luogo di incontri e confronti creato all'interno del complesso di edifici che prende il nome di The Medelan in piazza Cordusio - per iannunciare l'importante collaborazione del suo Centro Stile con Poliform, una delle realtà di design più influenti a livello mondiale nell'ambito degli arredamenti e delle sedute.

Primo e significativo step di questo lavoro in team fra la Casa dei Quattro Anelli e Poliform l'innovativa proposta (100% virtuale) degli interni della show car Audi Urbansphere. Una novità che avvicina ancora di più il mondo Audi all'Italia e in particolare a quelle eccellenze che trovano in Milano, e nel sua distretto della creatività e del lusso, la massima espressione mondiale.

Audi x Poliform - Vision of a Mobile Private Sphere è il progetto virtuale di sviluppo degli interni di Audi Urbansphere concept, prototipo che garantisce un'abitabilità senza precedenti nella storia dei quattro anelli e interpreta la mobilità del futuro nel segmento di lusso ispirandosi alle esigenze delle megacity cinesi, dove lo spazio personale è una risorsa limitata. Per la prima volta, il processo di sviluppo della vettura ha visto il coinvolgimento dei potenziali clienti, fonte d'ispirazione attraverso desideri ed esperienze.

Dal 6 al 13 giugno Audi House of Progress ha accolto il pubblico all'interno del complesso di edifici che prende il nome di The Medelan, lo storico palazzo rinnovato seguendo i più elevati standard di sostenibilità per trasformarsi in un avveniristico polo dedicato al business, allo shopping e alla ristorazione. Un palcoscenico d'eccezione dove Audi esprime concretamente il proprio DNA basato su innovazione e progresso attraverso confronti dialettici, eventi e concrete rappresentazioni della propria vision della mobilità del futuro, della sostenibilità e della società.

La sostenibilità è uno degli obiettivi più stringenti che il mondo è chiamato a raggiungere: una responsabilità che Audi ha assunto da tempo. Audi House of Progress è occasione per approfondire la relazione tra design e sostenibilità. Idee innovative e stimolanti, legate al campo dei materiali, verranno esposte da Tiziana Mauri, Head of Color & Trim di AUDI AG.

"Non riesco a immaginare un posto più adatto della Milano Design Week per analizzare i diversi modi in cui il design è in grado di impattare su ogni aspetto delle nostre vite - ha commentato Lichte - Solo qui lo stile moderno incontra l'artigianato tradizionale, l'eleganza italiana e le influenze internazionali".