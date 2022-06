The Urban Mobility Council, dialogo per mobilità sostenibile

È partito ieri The Urban Mobility Council, il Think Tank della mobilità che ha come obiettivo quello di fare incontrare istituzioni, Università e aziende impegnate ogni giorno per costruire la mobilità sostenibile del futuro. Il progetto affronterà i percorsi delle mobilità del futuro alla ricerca di una sostenibilità economica, sociale e ambientale resa possibile dalla transizione digitale.

Filo conduttore delle attività del Think Tank saranno i dati, fondamentali per analizzare trend attuali e futuri, costruire strategie di medio lungo termine su basi solide e in grado di connettere alla realtà un mondo, quello della mobilità, in profonda transizione con importanti ricadute tecnologiche, economiche, industriali e culturali.

"Unipol nasce con un DNA assicurativo - ha spiegato Giacomo Lovati, Chief Beyond Insurance Officer UnipolSai - e negli ultimi anni ha esteso i propri servizi, dalla riparazione e manutenzione delle autovetture fino alla vendita delle auto con il noleggio a lungo termine e ultimamente al telepedaggio, diventando un partner a 360° e consolidando il proprio posizionamento in quello che noi chiamiamo ecosistema della mobilità".

Se la grande transizione energetica in corso impatterà su quasi tutti i settori industriali, sarà soprattutto nel campo della mobilità che i cittadini vedranno le trasformazioni più notevoli. "Cambieranno le fonti di energia per i mezzi di trasporto - ha dichiarato Stefano Genovese, Responsabile Relazioni Istituzionali di Unipol Gruppo - ma cambierà soprattutto la relazione individuale con i veicoli: grazie alla tecnologia e all'analisi dei dati sta crescendo velocemente un nuovo ecosistema di prodotti e di servizi. Per costruire la prossima mobilità è necessario oggi promuovere un dialogo tra l'industria tradizionalmente impegnata in questo campo e tutti gli stakeholder, aprendo così un confronto e una proficua collaborazione tra le differenti realtà del settore".

Il primo appuntamento pubblico sarà il prossimo 27 giugno a Milano, alle 17, in Fondazione Feltrinelli, con il primo forum dedicato ai percorsi delle nuove mobilità, occasione durante la quale verranno presentate le analisi di scenario, a cura del Politecnico di Milano, sulla Connected, Autonomous, Green e Integrated Mobility. Interverranno tra gli altri il Presidente di Unipol Gruppo Carlo Cimbri, il Rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta e il finlandese Sampo Hietanen, CEO di MaaS (Mobility as a Service).