Mobilità: Assolombarda cerca startup per la sostenibilità

Puntare sempre più alla mobilità sostenibile, non solo con il concetto di car sharing, ma guardando all'innovazione tecnologica per cambiare l'ecosistema urbano. È l'obiettivo cui puntano Assolombarda e Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi con la Mobility Conference Exhibition e a "Beyond Barriers - Oltre le barriere", l'evento che il prossimo 6 ottobre coinvolgerà 16 startup.

Dallo scorso 6 giugno fino al 3 luglio sarà possibile per le startup attive nel settore mobilità proporre gratuitamente la propria candidatura attinente a uno dei 4 ambiti di sfida: i servizi alle persone in movimento, la sicurezza fisica e dei dati digitali, la movimentazione green e sicura delle merci, e l'energia verde. Le 16 realtà selezionate avranno uno spazio esposizione dedicato per incontri informali con tutti gli ospiti della manifestazione; ma soprattutto avranno la possibilità di incontrare le aziende corporate e di confrontarsi con investitori, imprese e attori dell'ecosistema.

"Milano, che punta a posizionarsi sempre di più tra le Smart City europee, ben si presta a essere laboratorio di importanti sperimentazioni sul tema di una mobilità intelligente che deve necessariamente fare perno sul digitale e sull'innovazione. Per questo MCE 4x4 Beyond Barriers rappresenta un momento importante per le nostre imprese e per le startup che potranno mettersi in gioco per presentare nuove idee e soluzioni, un'occasione per guardare le cose in modo diverso e puntare davvero su un futuro della mobilità più efficiente e sostenibile" ha dichiarato Alvise Biffi, Membro di Giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi.