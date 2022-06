Le Harley Davidson si ritrovano a Genova per sostenere i down

Un tour panoramico che culminerà con una parata nelle vie di Genova, un'Area Village dedicata nell'area del Galata Museo del Mare con party e concerti, ma sopratutto due giorni di amicizia e condivisione di una passione che non ha confini, quella per le Harley-Davidson, unita alla solidarietà a sostegno del progetto "Route 21 Chromosome on The Road". Sono questi i punti centrali di "Ti Assicuriamolatuapassione Run" evento dedicato agli H.O.G.

Chapter, i club ufficiali dei possessori delle motociclette Harley-Davidson, ma anche ai tanti singoli o gruppi di bikers amanti del famoso bicilindrico americano, che si terrà nel capoluogo ligure il 25-26 giugno 2022. L'evento sostiene il progetto "Route 21 Chromosome on The Road", creato dall'Associazione Diversa-Mente, che offre a ragazzi affetti da sindrome di Down l'opportunità di girare l'Italia a bordo di una Harley Davidson.