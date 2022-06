Aprilia e Abarth marchi più amati, spunta anche Zoom

Sono Aprilia e Abarth (Stellantis) i brand più amati in Italia nel 2022 secondo l'annuale e attesa classifica 'Love Brands 2022 di Talkwalker', la piattaforma di Consumer Intelligence numero uno al mondo. I due marchi motoristici, Aprilia in pole position e Abarth in seconda posizione, svettano nella classifica italiana su superbrand come Illy (Illycaffé) al terzo posto, ma anche griffe del fashion quali Prada, Dolce & Gabbana, Valentino e Gucci. In classifica anche Zoom, che gli italiani hanno imparato a conoscere durante la pandemia. Completano la Top10 due marchi stranieri che trovano spazio nel cuore dagli italiani quali Ikea e Lego.

La ricerca, elaborata utilizzando la Piattaforma di Accelerazione di Consumer Intelligence di Talkwalker, insieme a Hootsuite, ha analizzato 1.500 brand nei differenti paesi del mondo, per un totale di 2,6 miliardi di conversazioni (luglio 2021 - marzo 2022) su social media, news, blog, forum e altri canali d'interazione. Love Brands misura la capacità e la dedizione dei marchi nello stabilire una vera e propria relazione emotiva con i propri consumatori e, a valle del processo, ha generato la classifica mondiale Top50 e le Top10 dei paesi, Italia inclusa, in cui è stata condotta la rilevazione. "Misurare il concetto di amore attraverso l'ascolto social è comprensibilmente quasi impossibile trattandosi di metriche intangibili" spiega Francesco Turco Marketing Manager Talkwalker per l'Italia.