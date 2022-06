Lamborghini Urus, nuovo record di produzione per super-SUV

Si aggiunge un nuovo record alla lista di obiettivi raggiunti da Automobili Lamborghini, il cui Super SUV Urus è il modello più prodotto nel minor lasso di tempo nei suoi quasi 60 anni di storia. Dal suo debutto sul mercato nel 2018 ne sono state realizzate 20.000 unità e la ventimillesima Urus, di colore Viola Mithras con pinze freno nere e tetto panoramico, ha appena lasciato la linea di produzione per raggiungere il suo nuovo proprietario in Azerbaigian.

La Urus ha giocato anche un ruolo decisivo nel raddoppio dei volumi di produzione e delle dimensioni del sito produttivo di Sant'Agata Bolognese. Si è guadagnata una lunga serie di premi e riconoscimenti, ma è stata anche protagonista di eventi ai quattro angoli del pianeta che l'hanno vista affrontare strade alle altitudini più elevate e i contesti off-road più estremi.

Si stima che, nel complesso, gli esemplari di Urus sparsi in tutto il mondo abbiano coperto una distanza di oltre 360 milioni di chilometri.

"Dalla presentazione del concept di Urus al Salone di Pechino nel 2012 - ha dichiarato Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini - al lancio sul mercato nel 2018 e ogni anno da allora, Urus ha dimostrato subito tutto il suo fascino, che continua a esercitare come ogni autentica Lamborghini, erede della nostra lunga tradizione nel mondo delle supersportive e del primo Super SUV mai realizzato, LM 002. Urus è un complemento perfetto per le nostre linee di modelli supersportivi in quanto offre una guida quotidiana all'insegna di lusso e alte prestazioni".