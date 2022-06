Gb: effetto guerra sulla benzina, impennata record da 17 anni

Impennata dei prezzi della benzina alla pompa nel Regno Unito, colpito come altri Paesi in misura crescente dai contraccolpi della guerra in Ucraina e delle sanzioni sulla Russia spuntati ad appesantire fattori vari d'incertezza proiettatisi sull'economia post Covid britannica e globale fin da prima del 23 febbraio. Gli ultimi dati, diffusi oggi dal Royal Automobile Club (Rac), indicano un incremento generalizzato di almeno 2 pence al litro, il più alto degli ultimi 17 anni, fino a una media di quasi 1,81 sterline (pari a circa 2,1 euro). Mentre il diesel raggiunge un costo al dettaglio medio di oltre 1,86 sterline al litro.

Per fare il pieno a una vettura familiare standard a benzina occorrono ora poco meno di 100 sterline; mentre per una a gasolio si arriva a 102,6, calcola il Rac.

Un preoccupazione in più per i consumatori, ma anche per il governo di Boris Johnson, le cui rassicurazioni sulla tenuta complessiva dell'economia isolana - spinta negli ultimi mesi dalle riaperture post Covid con la revoca di tutte le restrizioni sanitarie fin da metà gennaio e suggellata dal rilancio dell'occupazione a livelli senza precedenti dal 1974 - devono fare i conti in queste ore pure con la brusca doccia fredda delle ultime stime di medio periodo dell'Ocse.

Stime che vedono il Regno ancora al secondo posto fra i Paesi del G7 nelle previsioni di rimbalzo del Pil relative all'anno in corso (+3,6%), ma precipitano a 0, sulla soglia della recessione, per quel che riguarda il 2023: in coda stavolta non solo ai sette Paesi più industrializzati del mondo, ma - se fossero confermate - a tutti quelli del G20 Russia esclusa, come evidenzia non senza allarme il Financial Times online.