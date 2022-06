Auto, mercato dell'usato ancora in calo

Chiude in negativo il mese di maggio per il mercato dell'usato di auto e moto: i passaggi di proprietà delle quattro ruote, al netto delle minivolture (i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale). fanno registrare una flessione del 7,2% rispetto allo stesso mese del 2021. Il dato sale fino all'11,4% contando che quest'anno ha una giornata lavorativa in più. A segnalarlo il report mensile elaborato da ACI.

Nella vendita dell'usato a fare la parte del leone sono le alimentazioni termiche tradizionali, diesel e benzina, anche se, quest'ultimo mese si è registrato un incremento delle autovetture ibride a benzina (3,4%, di mercato, rispetto all'1,9% dell'anno precedente).

Bilancio in rosso anche nelle due ruote dove i passaggi di proprietà dei motocicli hanno fatto registrare una variazione negativa del 5%, a confronto allo stresso periodo dell'anno precedente. Dato che sale al 9,3%, calcolando la giornata lavorativa in più. Complessivamente nei primi cinque mesi del 2022, rispetto all'anno precedente, i trasferimenti di proprietà hanno registrato flessioni del 9,3% per le autovetture, del 6,9% per i motocicli e dell'8,2% per tutti i veicoli.

Forte la battuta d'arresto anche per le radiazioni. Nel settore delle quattro ruote si è registrata una flessione del 30,5%, rispetto all'analogo mese del 2021 (-33,7% in termini di media giornaliera); nei motocicli il decremento è stato del 9,7% (-13,8% in termini di media giornaliera). Per individuare un livello più basso negli ultimi 20 anni occorre tornare a maggio 2020, in piena emergenza Covid-19. Su questo ennesimo crollo delle radiazioni pesa in particolare il calo mensile del 36,5% delle demolizioni. Il tasso unitario di sostituzione risulta pari a 0,72 nel mese di maggio (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 72) e a 0,83 nei primi cinque mesi del 2022.

Complessivamente nel periodo gennaio-maggio 2022 rispetto agli stessi mesi del 2021 le radiazioni hanno archiviato decrementi del 32% per le autovetture, del 4,3% per i motocicli e del 29,5% per tutti i veicoli.