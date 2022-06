Audi House of Progress, reveal volume FuoriConcorso Quattro

Piena attività per Audi House of Progress, il punto di incontro voluto dalla Casa dei Quattro Anelli in occasione della Design Week di Milano per animare lo scambio di idee. Un luogo raffinato, esclusivo e per alcuni versi 'magico' perché è stato realizzato in esclusiva in piazza Cordusio, all'interno del complesso di edifici che prende ora il nome di The Medelan e che nacque agli inizi del '900 come sede del Credito Italiano.

Ora The Medelan si appresta a diventare un polo dell'accoglienza e dello shopping di lusso, in perfetta sintonia con il concetto di 'rigenerazione' che Audi - grazie a storie di progresso in grado di contribuire al processo osmotico che porta alla rigenerazione del pensiero - ha scelto come leitmotiv delle molte attività per la presenza 2022 in concomitanza con il Salone del Mobile.

Fino al 13 giugno quello che animerà Audi House of Progress è un racconto a più voci, un confronto sui temi del cambiamento e del progresso. Dibattiti, mostre ed eventi che si identificano perfettamente con la presentazione - avvenuta ieri sera - della pubblicazione 'FuoriConcorso Quattro' dedicata alle più belle Audi tra le concept car e i modelli di produzione tutti caratterizzati, come fil rouge comune, dalla trazione integrale Quattro, l'icona tecnologica e di design che da oltre 40 anni testimonia la passione Audi per il progresso automobilistico.

Grazie al progetto FuoriConcorso Quattro - una pubblicazione inedita realizzata da Guglielmo Miani, amministratore delegato e presidente di Larusmiani, e presidente di MonteNapoleone District, con cui Audi ha una partnership dal 2014 - questa particolare narrazione fotografica è diventata momento di particolare confronto e narrazione negli spazi di Audi House of Progress.

Sviluppato con la supervisione di Marc Lichte, responsabile del design di AUDI AG, questo volume fa rivivere l'evoluzione tecnica costante della trazione Quattro Audi (oggi disponibile in sette configurazioni) e che ha accompagnato alcune delle più iconiche proposte di stile dei Quattro Anelli.

Una pubblicazione - è stato ribadito da Guglielmo Miani - che è la concretizzazione dell'incontro fra un luogo che è ambasciatore nel mondo dell'alto di gamma e della ricerca dell'eccellenza italiana e Audi, che a sua volta è brand di innovazione e progresso.

Nato da un'idea di Miani - cioè quella che in assenza di eventi fisici fosse possibile fotografare durante il lockdown una selezione delle vetture Audi Quattro più innovative e iconiche in notturna proprio nella via MonteNapoleone e nelle sue adiacenze - il progetto ha dato origine a un portfolio inedito ed esclusivo di immagini di concept car, vetture da competizione e di serie, tutte ambientate nel Quadrilatero della Moda milanese.

Il nome FuoriConcorso deriva dal format esclusivo di lifestyle experience, che coinvolge una community di appassionati di auto e della cultura automotive di tutto il mondo, attraverso la partecipazione a eventi statici e dinamici emozionali.

Ben descritta dai protagonisti durante un evento alla Audi House of Progress, questa collaborazione nasce dalla condivisione di vedute e attitudine che lega Audi al MonteNapoleone District fin dal 2014 come Audi City Lab e da allora si è trasformata ed evoluta, assumendo un significato valoriale ancor più profondo rispetto alle affinità elettive basate su fascino ed estetica che legano Audi al distretto del lusso più esteso al mondo: la proiezione verso il futuro.