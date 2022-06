A Sant'Angelo all'Esca "Karting in Piazza" di Aci

Il 7 e l'8 giugno a Sant'Angelo all'Esca (AV) circa 150 bambini tra i 6 e i 10 anni delle Scuole primarie dell'Istituto I.C. Luigi Di Prisco di Fontanarosa nei panni di "Ambasciatori della Sicurezza Stradale" per una delle 10 tappe nazionali del progetto educativo "Karting in Piazza".

La due giorni è suddivisa in incontri frontali di spiegazione delle principali regole della circolazione stradale e una parte pratica, con i bambini alla guida di kart elettrici su un breve mini circuito allestito da personale specializzato. Sempre presente in tutte le fasi della giornata l'assistenza di istruttori federali di ACI Sport.

"Due giornate molto speciali per le bambine e i bambini di 6-10 anni che parteciperanno al progetto dell'Automobile Club d'Italia 'Karting in Piazza' il cui intento è insegnare ai più piccoli fruitori della strada che il rispetto delle regole e delle altre persone viene prima di ogni altra cosa ed è alla base della civile convivenza. Inoltre, la possibilità che viene data loro di guidare un kart all'interno di un mini circuito può essere di stimolo per avvicinarli allo sport e alla passione per le quattro ruote", ha dichiarato il presidente dell'Automobile Club Avellino, Stefano Lombardi.

"Karting in Piazza è un progetto con il quale l'ACI ed i Comuni che ospitano l'evento possono entrare nelle scuole e coinvolgere alunni ed insegnanti in un momento educativo e formativo comune attraverso un programma specificamente elaborato per l'insegnamento dei fondamentali del Codice della Strada, della sicurezza stradale e del rispetto delle regole", ha affermato il sindaco di Sant'Angelo all'Esca, Attilio Iannuzzo.

L'evento, patrocinato dal Comune di Sant'Angelo all'Esca e voluto dall'Automobile Club Avellino, è l'unica tappa campana della manifestazione nazionale ACI per la sicurezza stradale. La partecipazione al progetto, completamente gratuita per la scuola, prevede il rilascio a tutti i partecipanti di un diploma di "Ambasciatore della sicurezza stradale", affidando loro il compito di diffondere, innanzitutto nelle rispettive famiglie, le regole per la sicurezza stradale.