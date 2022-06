Fissare al 2035 la fine della vendita di auto e furgoni nuovi "non è fantascienza" e "l'industria automobilistica ha fatto la sua scelta", non bisogna "rendere le cose più difficili" per loro rimandando il traguardo. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans nell'intervento conclusivo nel dibattito all'Europarlamento sul pacchetto clima. Timmermans ha definito "un pasticcio" l'emendamento del Ppe contro lo stop al 2035.