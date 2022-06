Osca, festa per i 75 anni della Casa a 'La Leggenda di Bassano'

Compie 75 anni la 'O.S.C.A.' acronimo Officine Specializzate Costruzione Automobili, glorioso marchio attivo dal 1947 al 1967 e 'La Leggenda di Bassano - Trofeo Giannino Marzotto' ha aperto i festeggiamenti per la Casa automobilistica. Una conferenza che si è tenuta nei giorni scorsi e una mostra fotografica con numerosi scatti d'epoca di Walter Breveglieri, icona del foto-giornalismo italiano, sono stati i due eventi per ripercorrere la storia della Casa fondata nell'immediato dopoguerra a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, dai Fratelli Maserati. Non sono mancati aneddoti e inediti racconti sui piloti entrati nella leggenda, come Maria Teresa de Filippis (prima donna in F1 e vincitrice di numerosissime gare con vetture O.S.C.A.) e il veronese Giulio Cabianca (probabilmente il pilota più rappresentativo del marchio. "'La Leggenda di Bassano' - ha dichiarato Stefano Chiminelli, presidente del CVAE che organizza l'evento - sarà una tappa importante per le celebrazioni ufficiali del 75° anniversario dalla fondazione della O.S.C.A.. Sarà un momento atteso a livello internazionale, impreziosito dalla reunion dei più noti collezionisti e dalla presenza di una selezione speciale delle più belle vetture dello storico marchio bolognese". Durante il Trofeo sarà presente una categoria dedicata esclusivamente alle vetture O.S.C.A. ed all'equipaggio meglio classificato. La 27ma edizione de 'La Leggenda di Bassano' è in programma dal 23 al 26 giugno prossimi.