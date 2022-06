Multe di Gdf Lucca a due stazioni di carburanti

Controlli della Gdf di Lucca, Viareggio e Castelnuovo Garfagnana ai distributori di carburante hanno trovato due stazioni di servizio su un campione di otto che non erano in regola con le comunicazioni telematica riguardanti l'Osservaprezzi carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono scattate sanzioni pecuniarie. I gestori hanno l'obbligo di comunicare, per via telematica, al Mise, i prezzi dei carburanti da loro praticati. L'obiettivo della normativa, spiegano le Fiamme gialle, è garantire la massima trasparenza possibile nel mercato dei carburanti, con riguardo alla tutela dei consumatori.

Inoltre sono stati svolti sempre dalla Gdf anche accertamenti sulla corrispondenza tra il prezzo pubblicizzato e quello 'alla pompa', per verificare se il costo indicato fosse poi lo stesso impostato nell'erogatore, sulla cartellonistica stradale e all'interno delle stazioni di rifornimento.