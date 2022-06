Weber, Ppe voterà contro stop auto a benzina nel 2035

L'Ue "è leader nel mondo per l'industria automobilistica, dobbiamo affrontare la transizione senza perdere competitività ecco perché siamo contro l'approccio ideologico" che prevede lo stop delle auto a benzina e diesel dal 2035. Lo ha detto il presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber spiegando la posizione che il Ppe voterà domani, staccandosi dagli altri gruppi della maggioranza. Il Ppe ha presentato un emendamento che lascia un margine del 10% alle vendite di auto che emettono CO2 nel 2035. "Sulle tecnologie non sta ai politici decidere - ha detto Weber - ma agli ingegneri, al mercato e ai consumatori, per questo non siamo d'accordo a vietare una tecnologia".