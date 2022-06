Citroën Ami, alla Milano Design Week con Rossana Orlandi

In occasione della Milano Design Week, Citroën Ami - 100% ëlectric fa da ispiratrice per cinque designer che l'hanno interpretata seguendo lo stile, la sensibilità e la vena artistica individuale. Il progetto creativo è nato dall'incontro tra Citroën Ami e Rossana Orlandi, gallerista di collectible design di fama internazionale, riconosciuta dalla Design Community come scopritrice di nuovi talenti del design e ambassador della piccola elettrica francese.

La Orlandi ha infatti scelto Citroën Ami come oggetto di mobilità urbana personale che l'accompagna in tutti i suoi giri per Milano. L'incontro con Citroën Ami è diventato poi il punto di inizio per un progetto in cui Rossana Orlandi ha coinvolto 5 artiste, designer di fama internazionale, alle quali è stata affidata la personalizzazione di altrettante Ami, svelate in occasione dell'apertura della Milano Design Week, al Ro District presso Galleria Rossana Orlandi (in Via Mateo Bandello 14) dove rimarranno in esposizione fino al 12 giugno.

Ciascuna delle 5 Citroën Ami viene ulteriormente valorizzata dalla pedana su cui è posizionata, che ne riprende esattamente la decorazione. Oltre ad esaltare il tocco creativo delle autrici, le cinque pedane sono parte dell'allestimento e sono rivestite con materiale plastico riciclato.

Della personalizzazione delle cinque vetture si sono occupate la stilista e designer Daniela Gerini, Yukiko Nagai, artista e designer originaria del Giappone, Paola Navone, designer visionaria che lavora in molti settori creativi come architetto, product designer, interior designer, progettista di negozi e ristoranti, curatrice di mostre e di eventi, Draga Obradovic, artista di design multidisciplinare che opera nel campo dell'arredamento, del tessile e dell'interior design, oltre a Ludovica Serafini, designer che trae ispirazione dal vivere quotidiano e dalle bellezze della natura.