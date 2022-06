Viabilità: chiusura tratto A11 Montecatini-Pistoia per lavori

Per consentire lavori di demolizione delle linee elettriche aeree da parte di Enel, da mezzanotte alle 4 di mercoledì 8 giugno, sulla A11 Firenze-Pisa nord, sarà necessario chiudere il tratto compreso tra Montecatini Terme (Pistoia) e Pistoia, in entrambe le direzioni, verso Firenze e Pisa. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. Di conseguenza, non saranno accessibili le aree di servizio Serravalle sud e Serravalle nord, situate all'interno del tratto.

In alternativa, spiega una nota, sono consigliati i seguenti itinerari: verso Firenze, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Montecatini Terme, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A11 alla stazione di Pistoia.

Verso Pisa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Pistoia, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A11 alla stazione di Montecatini Terme.