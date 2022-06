Ford, l'ibrido in versione 'rally' sulle strade del WRC

L'ibrido applicato al mondo delle competizioni sullo sterrato, tra prestazioni e tecnologia in versione rally. In occasione della tappa italiana del FIA World Rally Championship che si è svolta nel fine settimana appena concluso in Sardegna, per Ford è scesa in pista la nuova M-Sport Puma Hybrid Rally1, che aveva fatto il suo debutto nel mondo dei rally lo scorso mese di gennaio in quel di Monte Carlo e che sugli sterrati sardi ha permesso ai suoi piloti di piazzarsi al secondo posto nella classifica finale.

Le auto del team M-Sport 'motorizzato' Ford ha in garage un totale di tre auto, che in Sardegna, come avviene in occasione di tutte le gare della stagione WRC 2022, sono state affidate ai piloti Craig Breen, Adrien Fourmaux e Gus Greensmith. La stagione WRC 2022 è anche quella che segna il venticinquesimo anniversario della partnership tra Ford e M-Sport che ha prodotto, negli anni, la vittoria in sette campionati e più di 1.500 vittorie di tappa con auto da rally di ogni tipo, a partire da 'icone' del rally targato Ford come la M-Sport Fiesta WRC e la Focus RS WRC; 268 è invece il numero record di risultati consecutivi di punteggio ottenuti nella classifica costruttori.



"Uno degli aspetti più affascinanti del WRC nel corso degli anni - ha commentato Mark Rushbrook, Global Director Ford Performance - è stato il chiaro legame tra le auto da rally ad altissime prestazioni e le loro equivalenti da strada. Ecco perché è così importante che questa nuova era del WRC rifletta il passaggio del nostro settore all'elettrificazione. In Ford, siamo totalmente impegnati in un futuro elettrificato e utilizzare M-Sport Ford Puma Hybrid Rally1 nelle condizioni più difficili, ci aiuterà a sviluppare propulsori elettrificati ancora più emozionanti per i nostri clienti".

Come principi di base, la Puma da rally è simile alla vettura stradale Puma EcoBoost Hybrid dalla quale è derivata e la M-Sport Puma Hybrid Rally1 è la prima auto da competizione elettrificata di Ford, con motore ibrido di nuova generazione che cattura l'energia durante la frenata e la corsa, per immagazzinarla in una batteria da 3,9 kWh. L'energia viene poi utilizzata per integrare le prestazioni del motore EcoBoost da 1,6 litri turbo a benzina, con spinte ripetute da un motore elettrico da 100 kW ogni tre secondi.

Il risultato è quello di poter contare su più potenza nei tratti nei quali è richiesta o in quelli nei quali i piloti sanno di poter 'spingere' di più la propria vettura, facendola anche letteralmente volare come nel tratto del celebre Micky's Jump, ovvero il 'salto', sul Monte Lerno a oltre 1.000 metri di altitudine, famoso e temuto dai piloti oltre che meta d'attrazione per il pubblico esperto e focoso del rally che lo raggiunge con ogni mezzo sin dalla notte precedente, per assicurarsi i posti migliori.

"Con l'aiuto e il sostegno dei colleghi Ford in tutto il mondo - ha commentato Richard 'Rich' Millener, Team Principal di M-Sport - abbiamo prodotto un'auto fantastica con un potenziale enorme. Ci sentiamo molto orgogliosi di rappresentare Ford sulla scena mondiale, nel nostro venticinquesimo anno di collaborazione e in un campionato che rappresenta un po' l'essenza del mondo delle competizioni e che è vissuto in modo 'fisico' dai suoi appassionati".