Ferrari Cavalcade 2022: sfilano i cavallini più esclusivi

Sono attese da ogni parte del globo le ottanta Ferrari Monza che si ritroveranno l'11 giugno prossimo a Milano per la prima Cavalcade Icona, un evento riservato in via esclusiva alle futuristiche barchette di Maranello.

Presentate nel 2018, le Monza SP1 e SP2 sono le capostipiti della linea "Icona", auto che reinterpretano alla luce delle tecnologie e dei materiali più innovativi la tradizione Ferrari e il suo design senza tempo. La tecnologia delle supercar di oggi, la 812 Superfast, unito al design delle barchette da competizione di altri tempi: la 166 MM, la 750 Monza e la 860 Monza. La SP1 E la SP2 sono vetture capaci di offrire sensazioni indescrivibili a chi è alla guida. Nascono entrambe da un unico progetto: versione monoposto, SP1, biposto, SP2. Le Monza hanno un design inedito e minimalista: senza padiglione, si caratterizzano da piccoli deflettori d'aria al posto dei parabrezza e da rollbar di sicurezza carenati. L'evento, che partirà da Milano, avrò come tappa finale il Circuito di Fiorano il 16 giugno. La Cavalcade accompagnerà clienti e collezionisti nel cuore della storia Ferrari fino al circuito dove Enzo visse la sua avventura sportiva e che oggi accende la passione di milioni di tifosi. Ogni giornata riserverà alle città attraversate dalla Cavalcade degli appuntamenti per poter ammirare questa mostra itinerante. L'esposizione delle auto è attesa nelle piazze storiche di Bergamo, Cremona e Stresa, le sfilate sulle rive del lago Maggiore e dei laghi di Varese, la visita alla Reggia di Colorno e l'esposizione di fronte all'Accademia Militare di Modena.