BMW M2 CS Racing Cup Italy: spettacolo nel Round 2 di Misano

Spettacolo in pista lungo i 4.226 metri del Misano World Circuit Marco Simoncelli. Alla fine, sono Marco Zanasi (Pinetti Motorsport By Autoclub) e Lorenzo Marcucci (Guidare Pilotare by Turbosport) a conquistare le vittorie nel secondo round stagionale della BMW M2 CS Racing Cup Italy, il competitivo monomarca della Casa dell'Elica. Il pilota di Formigine è bravo a resistere agli attacchi di Ferrara e Sandrucci in gara 1, mentre il romano si è imposto, replicando il successo dello scorso anno, prima battagliando con Ferrara e Sandrucci, poi scappando verso una vittoria in solitaria. Nel Trofeo Hankook doppietta per Stefano Stefanelli (Esseracing by Autoeur Brandini), due volte quarto sotto la bandiera a scacchi.

In gara 1 Gigi Ferrara (V-Action by Nanni Nember) non riesce ad approfittare della partenza dalla pole position e perde due posizioni, nelle prime fasi di gara, con Marco Zanasi che prende il comando davanti a Gustavo Sandrucci (Progetto E20 by BMW Roma) e al pugliese. La battaglia per le prime posizioni si infiamma con Ferrara e Sandrucci che si scambiano più volte le posizioni, mentre Zanasi riesce a mantenere la testa della corsa pur faticando ad allungare sui suoi inseguitori.

In gara 2 scatta dalla pole position Gustavo Sandrucci, affiancato da Gigi Ferrara, e sono subito scintille tra i due pretendenti al titolo che, però, conservano le posizioni. Alle loro spalle è Lorenzo Marcucci (Guidare Pilotare by Turbosport), che rileva il volante da Manuel Lasagni, riuscendo ad insidiarli e tenendo a bada un sempre agguerrito Stefano Stefanelli.

Marcucci non si accontenta e riesce a passare Ferrara nel corso del quinto giro, mentre ai piedi del podio è lotta aperta tra Luca Salvadori (BMW Italia), Marco Zanasi e Marco Pellegrini. Il pilota Superbike e Youtuber si dimostra subito a suo agio sulla vettura dell'elica bavarese e riesce a lottare per le posizioni ai piedi del podio. Marcucci non si accontenta e, dopo diversi tentativi, riesce a portare la sua BMW M2 al comando della gara e a scappare approfittando anche della battaglia tra i soliti Ferrara e Sandrucci che chiudono nuovamente sul podio, allungando in classifica. Ancora una volta quarto e primo tra i piloti del Trofeo Hankook Stefano Stefanelli che precede, sotto la bandiera a scacchi, Luca Salvadori, Danny Molinaro e Marco Pellegrini.

Prossimo appuntamento con la BMW M2 CS Racing Cup Italy il 16 e 17 luglio al Mugello Circuit