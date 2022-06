Benzina: ancora rialzi, al self a 1,97 euro, al servito 2,1

Fine settimana bollente per i prezzi della benzina, arrivata a 1,97 euro al litro al self service e a 2,1 euro al litro al servito. Le quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo sono rimaste ferme venerdì per 'bank holiday' e i prezzi raccomandati da parte delle compagnie sono per questo rimasti stabili. Ma la situazione sul territorio, rileva Quotidiano energia, ha mostrato ulteriori segnali di rialzo.

In particolare, in base all'elaborazione dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 5 giugno, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self va a 1,969 euro al litro (1,952 il valore del 2 giugno), con i diversi marchi compresi tra 1,953 e 1,986 euro al litro (no logo 1,966). Il prezzo medio praticato del diesel self si porta a 1,879 euro al litro (dato precedente 1,864), con le compagnie tra 1,868 e 1,893 euro al litro (no logo 1,870).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato aumenta a 2,100 euro al litro (2,080 il valore del 2 giugno). La media del diesel servito arriva a 2,015 euro al litro (contro 1,999).