Audi House of Progress, fitto calendario eventi FuoriSalone

Si aprirà domani con la presentazione di 'Fuoriconcorso Quattro', la pubblicazione inedita di Guglielmo Miani, presidente dell'Associazione MonteNapoleone con cui Audi ha una partnership dal 2014, la lunga agenda degli appuntamenti che vedranno l'inedita Audi House of Progress in piazza Cordusio a Milano fulcro degli incontri promossi dalla Casa dei Quattro Anelli in occasione del FuoriSalone e della Design Week.

Guglielmo Miani, assieme a Marc Lichte, responsabile del design di Audi AG racconterà il contenuto del libro, che grazie a un esclusivo materiale iconografico, permette di vivere l'evoluzione della trazione Quattro tra storia, visione e creatività.

Da domani e fino al 13 giugno, Audi House of Progress animerà a Milano lo scambio di idee all'interno del complesso di edifici che prende il nome di The Medelan, lo storico palazzo sede dl 1901 del Credito Italiano e ora rinnovato seguendo i più elevati standard di sostenibilità.

In uno spazio di 1.500 metri quadri, Audi House of Progress si apre in un confronto con Milano per condividere la propria reinterpretazione del pianeta, della società e dell'individuo attraverso suggestioni visive, panel, talk ed esclusive premiere, accompagnando il visitatore in un viaggio nel processo rigenerativo che da anni sta trasformando il brand.

A questo primo momento seguirà mercoledì 8 il talk 'Re-generation: the future of progress' durante il quale, oltre a Fabrizio Longo, direttore Audi Italia che introdurrà gli ospiti nel vivo della conversazione, prenderanno la parola Marc Lichte, responsabile del design di Audi AG, Johanna Klewitz coordinator of sustainability di Audi AG, moderati da Henrik Wenders, senior vice president Audi AG.

Per capire come innovazione e progresso debbano e possano interagire tra loro per contribuire al processo di trasformazione etica, si confronteranno con loro il fotografo Sebastian Copeland, esploratore polare, che ha guidato numerose spedizioni nelle regioni polari per fotografare e filmare ambienti a rischio di estinzione. Ma anche Denise Mathieu, head of diversity management in Audi AG, assieme alla giornalista Monica Maggioni.

Nel corso dell'incontro dell'8 giugno inoltre svelata un'importante novità, un'anteprima assoluta rappresentata dall'interpretazione 'made in Italy' di Audi Urbansphere Concept. L'incontro potrà essere seguito in live streaming dalle 16 su myaudi.it e sulla pagina LinkedIn di Audi Italia.

A seguire nelle giornate del 9 e del 10 giugno gli incontri verteranno sulle tre le aree tematiche in cui si articola House of Progress. Durante l'approfondimento 'Re-generate our lives', il confronto fra Design Audi e Poliform affronterà la centricità dell'uomo e le sue esigenze alla base della progettazione industriale. Partendo dall'esterno verso l'interno, il Marchio dei Quattro anelli propone infatti una nuova design vision dove gli ambienti sono concepiti come sfere private in grado di restituire alle persone lo spazio personale di cui hanno bisogno per generare idee, connettersi, rinnovarsi e innovare.

Sempre il 9 giugno, con 'Re-generate our planet' la narrazione avrà come focus la visione del progresso sostenibile per Audi attraverso una filiera carbon neutral, l'utilizzo di energia rinnovabile e l'economia circolare; oltre a rappresentanti del mondo Audi interverranno la giornalista Francesca Gambarini e la scienziata Ilaria Capua.

La serie di incontri si concluderà il 10 giugno con 'Re-generate our society' in cui si approfondirà il tema della diversità e dell'inclusione attraverso un nuovo approccio educativo grazie alla partecipazione, tra gli altri, di Charity Dago, consulente d'immagine e talent manager Ceo & Founder di Wariboko, Claudia Segre, presidente e fondatrice di Global Thinking Foundation, e Noemi Accardi creative editorial consultant & writer.