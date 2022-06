A una Packard Victoria il Concorso di Eleganza di Greenwich

C’è anche un po’ di Italia nella Packard Victoria Convertible Eight Vignale del 1948, vincitrice del “Best of the Show”, al Concorso di Eleganza di Greenwich, in Inghilterra. Il motivo lo spiega il proprietario “Questa vettura fu spedita da Packard attraverso l'Atlantico all’atelier di Alfredo Vignale nel 1939 -racconta mr. Morano - quando scoppiò la seconda guerra mondiale, per preservarla fu nascosta durante tutto il conflitto e terminata solo dopo il ‘48”.

Perfettamente reataurata e conservata, sotto il cofano, la Victoria Convertible Eight, nasconde un motore Packard otto cilindri in linea da 4670 cc capace di erogare 120 cavalli. Giunto alla sua 26esima edizione il Concorso di Eleganza di Greenwich, non solo, ha visto sfilare, quasi un centinaio di opere d’arte su ruote lungo il Tamigi, ma ha permesso ad appassionati e collezionisti di ritrovarsi in una tre giorni ricca di eventi dedicati alle auto: dal Gran Tour, la passeggiata dedicata alle vetture in concorso, al Radwood, per celebrare quelle costruite tra gli anni ’80 e il ’99; il Concours d’Lemons, con le più strampalate; inoltre, si sono tenuti anche dibattiti sugli anni d’oro della velocità e momenti conviviali.