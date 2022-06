Proseguono i lavori sulla strada statale Sassari-Olbia

(ANSA) - CAGLIARI, 04 GIU - Per consentire interventi ispettivi nella galleria 'Santu Antinu' un tratto della strada statale 131 "Diramazione Centrale Nuorese" sarà temporaneamente chiuso al traffico nella giornata di lunedì 6 giugno, a Sedilo, in provincia di Oristano. Il provvedimento - fa sapere l'Anas - prevede la chiusura al traffico tra gli svincoli di Sedilo sud e Sedilo nord, alternativamente in entrambe le direzioni, nella fascia oraria compresa tra le 11 e le 17. Il traffico verrà deviato sulla viabilità locale alternativa. L'attività è stata disposta dalla commissione permanente gallerie dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, nell'ambito di una programmazione ispettiva periodica. Inoltre, per consentire la prosecuzione degli interventi di realizzazione del lotto 4 della statale 729 "Sassari-Olbia", a partire da lunedì 6 giugno saranno in vigore modifiche della configurazione di traffico della strada statale 597 tra il km 42,700 il km 46,050, tra Oschiri e Berchidda, in provincia di Sassari. Nel tratto in questione - spiega l'Anas - fino al 2 novembre, il flusso veicolare in entrambe le direzioni sarà deviato sulla strada complanare opportunamente realizzata.

Il provvedimento si rende necessario per consentire il completamento di un tratto dell'asse principale della nuova strada a 4 corsie. I lavori del lotto 4 consistono nella realizzazione di un nuovo tratto di 9,5 km, con il raddoppio della attuale sede stradale costituita dalla SS 597, a partire dalla fine del lotto 3, fino all'inizio del lotto 5, già aperti al traffico. L'investimento complessivo è di 73 milioni di euro.

(ANSA).