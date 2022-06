Hyundai, la sfida del design punta al futuro

E' una carriera fatta di lavoro all'interno di numerose case automobilistiche di prestigio, quella di Simon Loasby, Head of Hyundai Style, che oggi ha il compito di traghettare il design di Hyundai verso il futuro. Nel 2019, Loasby si è trasferito in Corea per supervisionare i progetti del marchio a livello globale, grazie all'esperienza e alle conoscenze della cultura, della società e del gusto acquisite lavorando in UK, Germania e Cina.

Tra i capisaldi della progettazione e dello stile, c'è quello della personalizzazione. "Hyundai ha studi di design in tutto il mondo - ha commentato Loasby - e, come designer, siamo quasi come antropologi in ogni regione. Stiamo osservando cosa sta succedendo. Stiamo esaminando quali sono le tendenze attuali, ma stiamo anche identificando quali saranno le tendenze future.

Alcuni mercati hanno cose in comune, altri mercati sono davvero unici. L'Europa tende a cercare auto più compatte, gli europei tendono a preferire quello che io chiamo 'un prodotto piccolo e ad alta densità'. Mentre, sia in Corea sia negli Stati Uniti, vengono apprezzate le auto di dimensioni maggiori".

Il futuro, secondo il designer della casa coreana, si starebbe muovendo in direzioni diverse, tra emotività e sportività. "Se osserviamo la nostra filosofia stilistica 'Sensuous Sportiness' - ha spiegato Loasby - quello che stiamo cercando di fare è creare un appeal più emotivo. 'Sensuous' (seduttivo) non significa che tutto debba essere super scultoreo e morbido, significa solo che stiamo creando un design elevato ed emotivamente accattivante. L'altro elemento costitutivo è la sportività, che consiste nel creare una grande proporzione.

Pensate ad un atleta. Se lui o lei ha una buona proporzione, quell'attrattiva funziona a livello globale".

Una filosofia stilistica, quella di Hyundai, che punta tanto ai dettagli quanto alle macro-dimensioni. "Credo che sia necessario osservare sia in grande sia in piccolo - ha aggiunto il designer - e guardando la nostra gamma di veicoli, l'essenza della nostra filosofia è che non sono tutti uguali. Hanno una silhouette diversa, una tipologia diversa, a seconda di cosa fa quell'auto e in quale segmento si trova.