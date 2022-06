Chiude il sottopasso di Scandicci per lavori di Autostrade

Per lavori di Autostrade per l'Italia, a Scandicci (Firenze) è prevista dal 6 al 10 giugno la chiusura del sottopasso di via Pisana. Lo riferisce il Comune spiegando che ci saranno lavori di manutenzione da parte di Autostrade per l'Italia e che "la viabilità alternativa indicata dall'ufficio Traffico del Comando di Polizia Municipale segue il bypass con percorso da via Codignola, sovrappasso di via Newton, via Respighi, e viceversa". Il primo giorno di lavori, lunedì 6 giugno, il sottopasso sarà chiuso in orario 8.30-18, mentre nei giorni successivi, il 7, l'8, il 9 e il 10 giugno, dalle 6.30 alle 18.