Alfa Romeo Tonale, grande successo del Private preview

Dopo 85 tappe su tutto il territorio nazionale si è concluso il "private preview" di Alfa Romeo Tonale, l'iniziativa che per tutto il mese di maggio ha consentito, ad un pubblico selezionato dalle concessionarie ufficiali Alfa Romeo, di conoscere in anteprima la prima C-SUV elettrificata del Brand.

Grazie al lavoro simultaneo di quattro team e 16 specialisti è stato possibile articolare il tour che ha toccato ogni angolo del Paese, con quattro anteprime in contemporanea ogni giorno organizzate presso i concessionari di 75 diverse città: le bisarche dedicate e brandizzate hanno percorso 15.000 km lungo tutta la Penisola.

Il progetto ha coinvolto complessivamente un totale di 15.000 partecipanti con oltre 1.000 appuntamenti dedicati "one to one" e più di 200 invitati presenti a ogni evento serale, che ha visto il suo culmine nel reveal della vettura.

Tonale è il modello con cui Alfa Romeo fa il suo ingresso nel mondo dell'elettrificazione mantenendo intatto l'inimitabile DNA che l'ha reso un'icona a livello globale. Design, tecnologia, elettrificazione, dinamica di guida di altissimo livello e centralità del guidatore: questi i capisaldi progettuali del C-suv elettrificato del Biscione che sono stati esaltati ad ogni tappa del tour.