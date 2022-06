Germania: procura perquisisce gli uffici Bmw

La procura di Monaco di Baviera ieri ha perquisito gli uffici della Bmw di Monaco e di Steyr in Austria. Lo comunica la stessa azienda, come riporta Dpa. Il motivo sarebbe una rogatoria delle autorità della Corea del Sud, che nel 2020 hanno segnalato decine di incendi di motori di auto Bmw nel loro paese. L'ufficio del pubblico ministero di Seul avrebbe recentemente presentato un'accusa contro Bmw Corea e dei suoi impiegati per il sospetto di aver occultato difetti tecnici e avviato i richiami troppo tardi. Come ha dichiarato un portavoce di Bmw di Monaco, le indagini delle autorità coreane contro Bmw Ag sarebbero invece state ritirate a maggio. Il gruppo ha dichiarato che sta collaborando pienamente con le autorità della Corea e con la procura di Monaco.

Le autorità sudcoreane stanno indagando sui malfunzionamenti del motore a causa di un problema nel sistema di raffreddamento dei gas di scarico, che ha portato a diversi casi di incendi di veicoli in Corea del Sud nel 2018.

Più di un milione di auto in tutto il mondo erano state richiamate durante quell'anno dalla BMW, che poi si riferiva a "casi isolati" e a rischio limitato.

La Bmw afferma nel suo comunicato stampa che questa indagine delle autorità sudcoreane contro di essa "è stata chiusa a maggio 2022".