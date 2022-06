David Brown Mini Remastered Platinum Jubilee celebra Regina

Quale occasione migliore del Platinum Jubilee che la Gran Bretagna sta festeggiando per celebrare i 70 anni del regno di Elisabetta II per mettere 'in vetrina' un'altra regina - l'iconica Mini creata nel 1959 da Alec Issigonis e ancora oggi in produzione come Remastered presso la David Brown Automotive.

Per tutto il mese di giugno una one-off in versione specifica che è stata creata per il 70mo Giubileo della Regina - con verniciatura nella classica tonalità Old English White, completata dalla bandiera Union Jack sul tetto - sarà esposta nello showroom principale di Linely, il celebre brand di arredamento e decorazioni artigianali di lusso, a Belgravia nel cuore del quartiere delle arti decorative di Londra.

La Mini Remastered della David Brown Automotive - esempio attualizzato solo nella tecnologia di uno dei modelli più amati della Gran Bretagna - viene costruita a mano nella sua struttura ad alta tecnologia a Silverstone. Proprio come i processi di fabbricazione e di finitura impeccabile dei prodotti Linely, la vernice scintillante di questa Mini Remastered 'Platinum Jubilee ' è stata perfezionata in centinaia di ore dagli esperti tecnici della David Brown Automotive.

Ogni creazione firmata dalla David Brown Automotive, che si tratti di Mini Remastered, Mini Remastered High Performance, Oselli Edition o Speedback GT Grand Tourer, è interamente costruita a mano secondo la tradizione della carrozzeria britannica.

"Questa partnership Jubilee - ha dichiarato il direttore creativo di Linely, Michael Keech - unirà due aziende britanniche strettamente allineate nei loro valori, guidate dalla passione di creare prodotti guidati dal design, accuratamente realizzati a mano e progettati senza pari; che si tratti di una Mini Remastered costruita artigianalmente o di un mobile su misura Linely rifinito a mano, entrambi si rifanno alla tradizione mentre si adattano perfettamente alla vita moderna". .