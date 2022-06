Benzina: Guerra, molto probabili nuovi interventi su accise

E' "molto probabile" che il governo intervenga ancora sulle accise. Lo ha detto la sottosegretaria all'economia Maria Cecilia Guerra a Mattina 24 su Rainews 24.

"Questo è molto probabile", ha detto Guerra rispondendo al giornalista che chiedeva se possiamo immaginare altri interventi sulle accise per abbassare i prezzi dei carburanti. "Banalmente l'aumento dei prezzi fa anche aumentare il gettito dell'Iva, che non vogliamo mettere nelle casse dello Stato, ma lo utilizziamo per abbassare le accise e tenere calmierato il prezzo", ha detto Guerra, ricordando che per l'energia "il governo ha fatto già interventi per 30 mld".