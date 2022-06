ACI Sport, al via la e-academy green by smart e-cup

Si chiama ACI Sport e-academy green by smart e-cup, la novità nel Motorsport tricolore. Dopo aver dato vita al primo campionato al mondo dedicato ad una vettura turismo elettrica, ACI Sport e smart e-cup sono infatti tornate ad unire le forze per la prima edizione di un innovativo campus dedicato agli under 18 e ai non patentati. Il tutto si svolgerà in Sardegna nel contesto del Mondiale Rally e porterà dieci giovanissimi allievi e allieve a scoprire il mondo delle corse in ogni suo aspetto, a bordo delle smart e-cup elettriche.

L'ACI Sport e-academy green by smart e-cup è un master di formazione per il motorsport pensato per i giovani piloti e per chi non ha ancora conseguito la patente. L'Academy prevede tre giorni di lezioni teoriche e pratiche di guida, corsi di setup e meccanica, fitness e 'alimentazione. Inoltre, tutti gli allievi saranno seguiti da due life coach, una pedagogista ed un esperto di neuroscienze. Non mancheranno confronti con direttori di gara internazionali per conoscere tutti i segreti dei regolamenti e del corretto comportamento in pista.

Il campus è organizzato da ACI Sport e ACI Sassari, con il supporto di ACI Sport Delegazione Sardegna, della Scuola Federale ACI Sport e del Comune di Ittiri.

Sarà proprio l'Arena di Ittiri, la pista di rallycross del comune sassarese, ad ospitare la prima edizione dell'ACI Sport e-academy green by smart e-cup, in programma per il 2, 3 e 4 giugno.

"Sono veramente felice - ha commentato Angelo Raffaele Pelillo, Presidente della Commissione Energie Alternative ACI Sport e VicePresidente FIA dell'analoga commissione mondiale - di poter finalmente dare vita ad un progetto che avevamo in cantiere da qualche anno. Fino ad oggi abbiamo dimostrato la validità, le possibilità, il divertimento e l'ecletticità di una vettura spinta da motori non tradizionali. Oggi possiamo portare tutta questa tecnologia ai più giovani, riuscendo nel duplice obiettivo di avvicinare ulteriormente il motorsport alle nuove generazioni e creare guidatori più consapevoli".

"Lavorare fianco a fianco con ACI Sport per crescere giovani piloti e pilotesse - ha commentato Massimo Arduini, CEO di LPD Italia, realtà che si occuperà sia della parte tecnica sia di quella gestionale del campus - è un grande onore per tutta la Lug Prince & Decker che da anni, grazie alla smart e-cup, ha permesso a tanti piloti di iniziare una carriera nel motorsport ma anche, in alcuni casi, di tornare in pista. Poter fare qualcosa di concreto per le future generazioni è un ‘credo’ che ci accomuna con il Presidente Pelillo e ACI Sport. Siamo stati i primi a credere nel motorsport elettrico, con ottimi risultati peraltro, e con altrettanta convinzione diamo il nostro supporto a questo progetto decisamente interessante. Ancora una volta la smart e-cup, assieme ad ACI Sport, scrive un nuovo capitolo di storia nel panorama tricolore del motorsport".