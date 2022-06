Aci e Comune Caltanissetta festeggiano i 100 anni della Coppa Nissena

Un fitto calendario di eventi per celebrare il centenario della Coppa Nissena, la gara di Campionato Italiano Velocità Montagna che si terrà dal 16 al 18 settembre. Il programma è stato illustrato dal presidente dell'Automobile Club Caltanissetta, Carlo Alessi, insieme al sindaco della città, Roberto Gambino. Il primo appuntamento è previsto domenica 5 giugno, con la rievocazione storica della Coppa sull'originario tracciato della gara disputata per la prima volta nel 1922, con auto che hanno fatto la storia dello sport e dell'automobilismo in genere. "Un momento importante di promozione della cultura dell'auto e della passione per l'automobilismo sportivo" ha dichiarato Alessi.