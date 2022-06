Viabilità: Toscana, da 1/7 pausa 3 mesi cantiere Fi-Pi-Li

Il 12 giugno chiuderà la fase 2 del cantiere attualmente in corso sulla Fi-Pi-Li e comincerà la terza fase che proseguirà fino al 30 giugno. Dal 1 luglio poi pausa estiva di tre mesi: fino tutto settembre il cantiere verrà smantellato e le carreggiate liberate. Lo rende noto la Regione Toscana in merito ai lavori che interessano il tratto compreso fra lo svincolo di Montelupo e quello di Empoli est, nel Fiorentino.

"L'accelerata impressa ai lavori dalle lavorazioni notturne - sottolinea in una nota il presidente della Regione Eugenio Giani - ha determinato una svolta nei lavori che ci consentirà di finirli entro l'anno senza prosecuzione nel 2023. Il cantiere sarà sospeso per tutta l'estate, da luglio a settembre, consentendo quindi di alleggerire, per quanto possibile, il traffico senza creare i disagi di un cantiere d'estate in una strada che porta al mare. Gli interventi attualmente in corso, per i quali la Regione investe oltre 5 milioni di euro sono necessari e importanti ai fini della manutenzione e sicurezza della strada". L'assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli si dice consapevole "delle difficoltà a fare lavori sulla Fi-Pi-Li in presenza di traffico e quindi dobbiamo tenere di conto e fare il massimo sforzo per mitigare i disservizi e andare spediti. Abbiamo scelto di fare turni e lavoro notturno, lasciando più libere dalle lavorazioni le ore di punta e questo ci ha effettivamente consentito di velocizzare e arrivare prima alla meta. Ricordo anche la possibilità per i tir di usare la Bientinese per la quale a suo tempo avevamo infatti stanziato 500mila euro alla provincia di Pisa per lavori di miglioramento del fondo stradale".