La media nazionale della benzina in modalità self service la settimana scorsa (23-29 maggio) si è attestata a 1,885 euro al litro, circa 1 centesimo in più dalla settimana precedente (16-22 maggio), quando era a 1,873 euro. Il gasolio, sempre al self, si attesta a 1,812 euro al litro, quasi 1 centesimo in meno della settimana precedente (1,819). Lo rende noto il Ministero della Transizione ecologica sul suo sito.