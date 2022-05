Ad House of Bmw Milano 'Tales from a Neo Collective Future'

Durante il Salone del Mobile. il maggiore evento mondiale del settore, Bmw Group Design e Mike Meiré presentano in via Verri, alla House of Bmw Milano, 'Tales from a Neo Collective Future' un programma di sei giorni che prevede installazioni, performance, workshop e dibattiti curati da Mike Meiré direttore artistico, designer e artista.

Situato nel cuore del quadrilatero della moda di Milano, l'innovativo hub del Gruppo si trasformerà in uno spazio artistico sperimentale durante il Salone del Mobile (7-12 giugno) e accenderà i riflettori sui temi della connessione, della digitalizzazione e della circolarità.

"House of BMW è la location ideale per questo progetto interdisciplinare - spiega Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia - Qui, tecnologia, design, bellezza e innovazione condividono il palco con la sostenibilità e la circolarità. E al centro, qualcosa di cui abbiamo riscoperto l'importanza negli ultimi anni: il valore delle relazioni interpersonali".

Il programma 'Tales from a Neo Collective Future' vedrà gli artisti Botter, Claudia Rafael e Anna Deller-Yee riflettere sullo spirito del tempo, con contributi che indagano sulle opportunità e le sfide degli sviluppi tecnologici interpretando le strategie della digitalizzazione. House of Bmw si trasformerà così durante il Salone del Mobile, in un open space dove artisti e visitatori potranno avventurarsi insieme esplorando le sfere tra percezione e poesia, fattualità e fantasia.

"Per un designer, l'arte può essere fonte di ispirazione per pensare in modo davvero radicale all'innovazione. Il design è, in un certo senso, la combinazione di arte e tecnologia - ha dichiarato Adrian van Hooydonk, vicepresidente senior di Bmw Group Design - Il Salone del Mobile è un contesto stimolante in cui possiamo riscoprire questa simbiosi ancora e ancora".

Bmw Group è parte di questa esperienza, un'azienda che naviga nella transizione. Lo spirito profondo di questo processo può essere riscontrato nel concept Bmw i Vision Circular, una quattro posti completamente elettrica che testimonia l'obiettivo del Gruppo di Monaco di diventare il produttore più sostenibile nel mondo della mobilità premium individuale.

È il punto di partenza per un approccio completamente nuovo - si legge nella nota - L'economia circolare è stata un elemento determinante nel suo design fin dal primo giorno di sviluppo.

Bmw i Vision Circular non è un prodotto finito, è una visione. E questo la collega alle opere d'arte di 'Tales from a Neo Collective Future': entrambi sono progetti di ciò che potrebbe essere. Programmi e approfondimenti possono essere reperiti al sito https://futuretales.space/.