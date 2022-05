Ottantamila visitatori al Motor Valley Fest di Modena

Sono stati oltre 80mila i visitatori della 4/a edizione del Motor Valley Fest, quattro giorni di convegni, esposizioni, sfilate, eventi culturali, organizzati tra Modena e il territorio della Motor Valley dell'Emilia-Romagna, che si sono conclusi il 29 maggio.

Il convegno inaugurale del 26 maggio, al Teatro Comunale Luciano Pavarotti Freni di Modena, è stato un momento di networking che ha messo a confronto istituzioni, top manager, imprese e mondo della formazione, un evento per dibattere su temi quali la transizione ecologica e la sostenibilità. Con oltre 60 relatori di livello internazionale che hanno partecipato agli 11 incontri del programma convegnistico, 600 spettatori per il solo convegno inaugurale, 6.000 visualizzazioni della diretta streaming, 12 ore di approfondimenti, 500 spettatori per i talk. Spazio riservato anche al format Innovation & Talents, con 11 Talent Talk organizzati in collaborazione con le aziende del settore, Dallara, Ducati, Hpe Coxa, Energica, Pagani, Ferrari, Maserati, Scuderia Alphatauri, Lamborghini, Bosch e Texa. Protagoniste anche 40 start-up che hanno dato l'opportunità a circa 500 studenti di 10 università italiane di entrare in contatto con il mondo dell'automotive.

Sono stati invece 60mila i visitatori del Villaggio Motor Valley, ospitato come da tradizione all'interno del Cortile d'Onore di Palazzo Ducale, sede dell'Accademia Militare di Modena, dove sono stati esposti 16 gioielli, tra supercar, moto, e vetture d'epoca, dei brand e degli autodromi della Terra dei Motori, con l'esposizione del Circolo della Biella sulla storia della Motor Valley. E per le vie di Modena, sono state ben 6 le parate, con la partecipazione di oltre 400 vetture, tra auto e moto, e 7 expo nelle piazze principali della cittadina emiliana.