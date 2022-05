Iso Grifo, la leggenda della 'gialla' di Mike Hailwood

Un misto di design italiano e 'muscoli' americani, per la Iso Grifo, storico marchio che tra i suoi appassionati ha avuto Mike Hailwood, uno dei più grandi piloti motociclistici di sempre. Proprio un esemplare appartenuto al pilota, costruito nel 1967 e importato nel Regno Unito, è stato messo all'asta da Silverstone Auction. L'auto è anche la stessa ad essere apparsa nel film 'The Magical Mistery Tour' dei Beatles. Proprio dopo essere stata utilizzata dai Fab Four, la Iso Grifo, forte del potente motore V8, era stata acquistata da Hailwood.



Il marchio Iso Grifo è apparso per la prima volta sul mercato verso la metà degli anni Sessanta: quelli delle supercar italiane famose nel mondo e quando alcuni costruttori decisero di produrre le loro auto affidandosi anche a componenti non interamente fatti in casa. Nei primi anni del decennio fu presentata la Iso Rivolta IR300, che era alimentata da un motore V8 della Chevrolet Corvette. Nel 1965 sarebbe stata la volta della Grifo, vettura in piena tradizione Gran Turismo e con design firmato da Giorgetto Giugiaro. Anche in questo caso, da mettere sotto al cofano fu scelta la potenza di un V8 americano, firmato General Motors.

La Grifo messa ora all'asta fu realizzata presso lo stabilimento Iso di Milano nell'agosto del 1967, dotata di un motore Chevrolet V8 e di un cambio ZF a 5 marce. Esportata nel Regno Unito, la Grifo fece una breve apparizione nel film 'The Beatles' Magical Mystery Tour' prima di essere venduta a Mike Hailwood, al culmine della sua fama.

Nel 1969, Hailwood si fece spedire la Grifo gialla in Sud Africa, dove si era trasferito per correre nella serie Springbok. Proprio in Sud Africa, dopo essersi ritirato da una gara, Mike e il compagno di squadra Peter Gethin stavano tornando a Johannesburg e in cima ad una collina si trovarono davanti tre mucche, in piedi sulla strada. Non riuscendo ad evitarle, la leggenda narra che Hailwood scelse, per contenere i danni, di sterzare in direzione del più piccolo degli sventurati animali.