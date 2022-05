Arduini dominatore con la Peugeot 308TCR a Magione nell'ATCC

Settimana da incorniciare per la Meteco Corse che nel secondo round dell'ATCC vede un Massimo Arduini assoluto dominatore a bordo della Peugeot 308TCR e Giuseppe Bodega portare subito sul podio la debuttante A45E1 sul tracciato di Magione. Sin dalle qualifiche si è vista un'assoluta superiorità di Arduini, capace di portare a casa una perentoria pole position, con quasi mezzo secondo di margine sul primo degli inseguitori.

Neanche l'acquazzone arrivato sulla griglia di partenza di Gara 1 ha fermato l'esperto pilota milanese che, nel diluvio umbro, ha navigato la sua Peugeot dritto fino alla vittoria.

Stessa musica, ma con rimonta dalla sesta piazza - per via della griglia invertita - in Gara 2, con Arduini che riacciuffa la prima posizione già al primo passaggio lanciato e si invola verso la seconda vittoria stagionale.

Weekend memorabile anche per Giuseppe Bodega, che ha portato all'atteso debutto la nuovissima Mercedes A45E1 in coppia con Fulvio Ferri. Il duo è stato costretto a saltare le qualifiche e partire dal fondo in Gara 1. Il pilota di Lecco si è esibito in una rimonta d'altri tempi, conquistando posizioni su posizioni fino ad un'emozionante arrivo in volata che gli è valso il terzo gradino del podio e ha certificato la validità di un progetto innovativo come quello dietro la A45E1. Fulvio Ferri è stato purtroppo costretto al ritiro in Gara 2.

"Non potevamo chiedere di meglio: pole, vittoria in Gara 1 e vittoria in Gara 2 con Max e un debutto da incorniciare per Giuseppe e la nuova Mercedes A45E1. Con un giro in più potevamo puntare anche alla doppietta nella prima frazione!", ha commentato Luciano Chiaramello, Team Manager della Meteco Corse.

"Grazie agli ottimi risultati di Magione, Bodega-Ferri si trovano al secondo posto in campionato, mentre Arduini è tornato d'imperio nella lotta per l'alloro tricolore in una stagione che si preannuncia esaltante".

Il terzo atto dell'ATCC è in programma sulla pista di Misano Adriatico il 2 e 3 luglio.