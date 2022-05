Alpine, megaraduno per festeggiare i 100 anni del fondatore

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - A Dieppe, in Francia, a circa metà strada tra Le Havre e Clais, oltre 1.100 Alpine, di tutte le epoche, si sono date appuntamento per festeggiare i cento anni dalla nascita del fondatore del brand, Jean Rédélé. In questo paesino sulla Manica, a metà degli anni '50 prese il via la produzione in quello che nel tempo divenne la factory di Alpine.

Oggi, a quasi 70 anni dalla prima vettura prodotta, dallo stabilimento storico della Manufacture, ha preso il via la parata, l'evento clou dei festeggiamenti. A fare da apripista due vetture d'eccezione: la monoposto del Team BWT Alpine F1 e l'A110 GT Jean Rédélé, una esclusiva limited edition in 100 esemplari. A Michelle Rédélé, vedova del fondatore di Alpine, le chiavi della A110 GT J. Rédélé n°1/100.

"Un mito. Un appassionato, discreto, amante dell'eleganza. Un grande esempio di fedeltà a Renault con cui raccolse i suoi primi successi sportivi", queste le parole utilizzate da Raffaele Fusilli, Ad di Renault Italia, per ricordare il fondatore delle berlinese sportive. Parole che sottolineano quanto il brand sportivo sia parte del dna del Gruppo Renault.

Per tutti i partecipanti anche la possibilità di seguire i piloti del Bwt Alpine di F1, Fernando Alonso ed Esteban Ocon, nel Gran Premio di Monaco, trasmesso su uno schermo gigante.

