Raduno di Alpine a 100 anni dalla nascita del Fondatore

Per festeggiare i cento anni dalla nascita del fondatore di Alpine, Jean Rédélé, il Club Renault Alpine Gordini Italia, che dagli anni '80 è punto di riferimento per gli appassionati del Brand nel Belpaese, ha organizzato il raduno " Rédélé 2022". L'evento andato in scena nei giorni scorsi a Bazzano in Valsamoggia, città natale di Amedeo Gordini, pilota, preparatore e costruttore di auto da corsa, scomparso nel maggio del '79, ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di appassionati e possessori di Alpine storiche, A 110 moderne e vetture con motore Gordini.

Trenta gli equipaggi che si sono dati battaglia in una gara di regolarità su strade, per l'occasione, chiuse al traffico.

Il 2022 sarà un anno da ricordare per i tanti collezionisti e appassionati del brand Transalpino, in quanto si celebra il centenario di Jean Rédélé, l'uomo che nel 1955 a Dieppe in Francia, riuscì nell'impresa di mettere quattro ruote al suo sogno.

Al direttivo del Club Renault Alpine Gordini Italia, agli organizzatori dell'evento e ai partecpianti, Raffaele Fusilli, AD di Renault Italia, ha voluto far pervenire un messaggio in cui si rallegrava per l'importante e splendida iniziativa.